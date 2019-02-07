Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с углового

Бетис на последних минутах упустил победу над Валенсией в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Кубок Испании 2018/19. 1/2 финала, первый матч

Бетис – Валенсия – 2: 2

Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 – Черышев, 70, Гамейро, 90+2

Во втором матче 1/2 финала встречались Бетис и Валенсия. Поединок вызвал настоящий ажиотаж – на трибунах стадиона Бенито Вильямарин, который примет и финал турнира, собрались 57 тысяч болельщиков.

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Хозяева открыли счет буквально перед свистком на перерыв. После розыгрыша углового Морон ударом головой отправил мяч в ворота. На старте второго тайма Хоакин удвоил преимущество своей команды – легенда Бетиса отметился голом после прямого удара с углового. Арбитр засчитал взятие ворот после использования VAR.

Впрочем, Валенсия все же сумела сравнять счет. Первое взятие ворот в свой актив записал Черышев, а уже в компенсированное время Гамейро сравнял счет.

Ответный матч пройдет 28 февраля. Победитель этой пары в финале сыграет против триумфатора противостояния Реал – Барселона.