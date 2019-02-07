Карпаты отправились на второй сбор без Федецкого и Мирошниченко

Карпаты отправились на второй сбор / ФК Карпаты

Львовские Карпаты отправились на второй сбор в Турцию. Среди игроков отсутствуют Артем Федецкий и Денис Мирошниченко.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили, что команда отправилась на второй сбор в Турцию. Стоит отметить, что среди футболистов отсутствуют защитники Артем Федецкий и Денис Мирошниченко.

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Вратари: Герман Пеньков, Максим Кучинский, Антон Задерейко;

Защитники: Папа Гуйе, Андрей Нестеров, Андрей Бусько, Ади Мехремич, Ника Сандохадзе, Алексей Ковтун, Александр Авраменко, Роман Слива;

Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Дмитрий Кльоц, Роман Толочко, Сергей Мякушко, Франциско Ди Франко, Джонатан Бедойя, Назар Вербный, Мартин Хонглей;

Нападающие: Марьян Швед, Кристиан Понде, Родриго Варгас, Роман Дебелко.

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