Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей – репетиции к Айнтрахту не получилось, а без Тайсона атака "горняков" слабая

Донецкий Шахтер расписал ничью с австрийским Ваккером на втором сборе "горняков" в Турции. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Ваккер – 0:0

Состав Шахтера: Пятов – Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили – Степаненко (Майкон, 80), Патрик – Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Малишев, 84), Соломон (Нем, 77) – Мораес.

Последний спарринг на турецких сборах в рамках подготовки к возобновлению сезона Шахтер провел против австрийского Ваккера. Главная особенность оппонента – игра в 3 защитника. "Горняки" активно готовятся противостоять такой схеме, ее использует соперник дончан по 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт.

Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

Паулу Фонсека рассказал, что в первом официальном матче будет играть состав, который вышел с первых минут против Партизана. Сегодня португальский тренер выпустил такой же лайнап с одним единственным нюансом – вместо Тайсона левого вингера играл Манор Соломон, хотя в стартовом протоколе был именно капитан. О травме информация не поступала. Основа сыграла 70 минут – подготовка к Лиге Европы.

Шахтер владел инициативой, контролировал мяч, много перепасовывался на чужой половине в поисках удобного момента для передачи в разрез. В большинстве случаев довести ситуацию до акцентированного удара "горнякам" не удавалось. Лучший шанс у украинской команды возник в конце первого тайма, когда Мораес вышел на свидание с голкипером, перебросил его, но попал в перекладину. Добивание Виктора Коваленко в пустые ворота – офсайд.

После перерыва сценарий не изменился. Плотная глубокая оборона Ваккера мешала Шахтеру разыгрывать "до верного", а издалека дончане не били, акцентируя внимание на прохождении защитных порядков соперника низом. Острые эпизоды второго тайма у ворот австрийцев возникли вследствие передач Болбата на Мораеса. Жуниор плохо замкнул навес, а во втором случае бразилец выкатил на пустые ворота Соломону – новичок побежал не в ту точку.

В последней трети встречи Шахтер уже не "сидел" на воротах Ваккера. Оппонент даже выходил в позиционные атаки и раскрывался. "Горняки" получили варианты для быстрых контрвыпадов, но не реализовали их: Фернандо ужасно завершил рейд левый флангом, а удар Патрика с линии штрафной заблокировали. После многочисленных замен в обеих командах появилось больше хаоса и ошибок. До финального свистка счет не изменился – Шахтер завершил сборы нулевой ничьей с австрийским Ваккером.

Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины

Генеральной репетиции не получилось

Ваккер провел две трети игрового времени в схеме с 3 центрбеками, но вряд ли помог Шахтеру подготовиться к Айнтрахту. Австрийская команда действовала совсем не в стиле "орлов".

Франкфурт предлагает постоянный высокий прессинг тройкой форвардов, а сегодня этого не было – "горняки" продвигали мяч без сопротивления вплоть до чужой опорной зоны. В те редкие моменты в первом тайме, когда Ваккер прессинговал на половине поля Шахтера, выход подопечных Фонсеки из обороны оставлял желать лучшего. План был правильным, но футболисты действовали суетливо и ошибались в передачах.

Если с австрийцами донецкие центрбеки фактически не участвовали в построении атак (не было необходимости), то против Айнтрахта именно на них выпадет больше всего нагрузки в розыгрыше мяча. Хочолава опять показал, что с качественным первым пасом в перердню линию даже без давления у него проблемы. Когда на ноге постоянно будет висеть Алле – о выходе через грузина можно не думать.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Болбат – еще не крайний защитник

Паулу Фонсека на зимних сборах наиграл нового правого фулбэка – Сергея Болбата. Последний матч должен был стать своеобразным экзаменом для игрока – насколько он привык к этой роли.

С его прострелов и разрезных передач Шахтер создал два хороших момента, что однозначно можно считать позитивом. Впереди Болбат полезен поставленной подачей, лучшим чем у других претендентов на позицию чувством момента паса.

Однако при продвижении мяча с собственной половины с активным противодействием оппонентов возникают определенные проблемы. К тому же в отдельных эпизодах Болбат неоправданно смещался в центр, когда там уже был Марлос, не всегда вовремя выполнял забегание по флангу, хотя предпосылки были.

Сегодня проверить защитные навыки Сергея не удалось, но за фланги Шахтера против Франкфурта становится страшно. Айнтрахт в излюбленной манере Хюттера перегружает бровки и мощно прессингует зону мяча. Нет уверенности, что Болбат и Исмаили готовы к такому испытанию, а вся команда структурно сможет проходить ловушки.

Соломоном трудно заменить Тайсона

Израильский новичок несколько раз показал хороший дриблинг, но заострял мало. Взаимодействие с партнерами также далеко от идеала – на его фланге Исмаили значительно лучше обыгрывался с Коваленко, который смещался с центра. Очень показательна ситуация с пасом Мораеса на пустые ворота – Манор ожидал ее не туда.

Соломон также не готов разрывать массированную оборону одним тонким пасом, потому Шахтер сегодня при посредственном перфомансе Марлоса имел большие проблемы с созданием голевых моментов. Тайсон нужен Шахтеру, как воздух. Надеемся, что травмы нет. Перспективные Соломон и Фернандо не способны сейчас создать небезгрешной обороне Айнтрахта трудности.

А вот связка Исмаили-Тайсон может. Бразильский фулбек даже сегодня показывал рывки между центральным и крайним защитниками Ваккера – единственный показательный элемент, который сработает и в Лиге Европы.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ