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Защитник Динамо Лочошвили стал игроком Жилины

18:25 48 Читати українською
Защитник Динамо Лочошвили стал игроком Жилины
Лука Лочошвили

Центрбек Динамо Лука Лочошвили стал игроком словацкой Жилины.

Грузинский защитник будет выступать за Жилину на правах аренды до окончания 2019-го года, также у команды из Словакии будет право выкупа футболиста, сообщает официальный сайт Жилины.

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Напомним, права на Лочошвили принадлежат киевскому Динамо, но последние 9 месяцев защитник провел в аренде в Динамо из Тбилиси. За время аренды в Грузии в активе 20-летнего центрбека 25 матчей за тбилисское Динамо во всех турнирах, где защитник отметился одним голом.

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