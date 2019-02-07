Защитник Динамо Лочошвили стал игроком Жилины

Центрбек Динамо Лука Лочошвили стал игроком словацкой Жилины.

Грузинский защитник будет выступать за Жилину на правах аренды до окончания 2019-го года, также у команды из Словакии будет право выкупа футболиста, сообщает официальный сайт Жилины.

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Напомним, права на Лочошвили принадлежат киевскому Динамо, но последние 9 месяцев защитник провел в аренде в Динамо из Тбилиси. За время аренды в Грузии в активе 20-летнего центрбека 25 матчей за тбилисское Динамо во всех турнирах, где защитник отметился одним голом.

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