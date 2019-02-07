Сборная Украины потеряла 2 позиции в обновленном рейтинге ФИФА, чемпион Азии Катар резко поднялся

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, Украина опустилась на 30 место, тогда как Катар после победы в Кубке Азии поднялся на 38 позиций.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина потеряла 2 позиции и опустилась на 30 место.

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Противоположная ситуация в сборной Катара. Триумфатор Кубка Азии-2019 поднялся на 38 позиций и теперь занимает 55 строчку. Напомним, страна с Аравийского полуострова является хозяином чемпионата мира-2022.

Сборная Украины 26 марта начнет отборочный цикл Евро-2020 матчем против действующего чемпиона Европы Португалии.

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