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Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

13:40 28 Читати українською
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Александер Чеферин / Фото УЕФА

В Риме состоялись очередные выборы президента УЕФА.

На 43-м Конгрессе УЕФА члены органзации переизбрали Александера Чеферина на новый срок. Отныне словенский функционер будет руководить УЕФА до 2023 года, сообщает официальный сайт организации.

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Голосование было безальтернативным, поскольку Чеферин был единственным кандидатом на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций. Кандидата поддержали 55 национальных ассоциаций.

Напомним, Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. До этого он работал президентом Футбольной ассоциации Словении.

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