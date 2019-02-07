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Павелко избран в Исполком УЕФА

14:29 103 Читати українською
Павелко избран в Исполком УЕФА
Андрей Павелко / соцсети

Президент ФФУ Андрей Павелко стал членом Исполкома УЕФА.

УЕФА в своем Twitter объявил имена новых членов Исполкома УЕФА. Среди них – президент ФФУ Андрей Павелко.

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Сегодня, 7 февраля, прошел конгресс европейской конфедерации, на котором был переизбран действующий президент Александр Чеферин, а также прошли выборы в Исполком.

Напомним, вице-президентом УЕФА является другой украинец Григорий Суркис, который завоевал право для Украины принимать Евро-2012 и финал Лиги чемпионов-2017/18.

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УЕФА Андрей Павелко
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