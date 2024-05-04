“Муж сделал мне предложение в очень романтической обстановке, это был сюрприз. Мы просто ехали на ужин в ресторан, а оказались на яхте, украшенной воздушными шариками и цветами.

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А когда мы отправились в море – там, на палубе, муж и сделал мне предложение и даже не забыл фотографа пригласить, зная, насколько для меня важны красивые фото. В общем продумал все до мелочей и сделал этот вечер незабываемым", – рассказала Карина Кочергина в специальной анкете для YeSport.

Отметим, что Карина и Владислав вместе уже более 10 лет, а узаконили свои отношения в июне 2021-го. А уже на следующий год любимая подарила спортсмену сына, которого назвали Тимур.

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