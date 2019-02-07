Шахтер вернулся со сборов в Киев

Команда Паулу Фонсеки закончила зарубежную подготовку ко второй части сезона.

Закончился второй сбор Шахтера в Турции. Сегодня, 7 февраля, игроки и тренерский штаб вернулись в Киев, сообщает официальный сайт "горняков".

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Главный тренер "оранжево-черных" предоставил футболистам один выходной день, а 9-го февраля команда соберется на базе и продолжит готовиться к матчам Лиги Европы против Айнтрахта.

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К слову, на втором сборе Шахтер провел 5 товарищеских матчей, 3 из которых закончились победой "горняков", один матч подопечные Фонсеки проиграли и один сыграли вничью.