toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВАККЕР

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

19:43 179 Читати українською
Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о травмированных игроках в команде.

"Ярмоленко, Рид и Санчес в этом сезоне нам не смогут помочь. Относительно Уилшира точно сказать не могу. Возможно, он и успеет восстановиться до конца сезона. В любом случае, у нас есть игроки, которые могут заменить травмированных", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Ярмоленко: Остаться без футбола – это не самое простое, что может быть в жизни

Напомним, Ярмоленко восстанавливается от травмы, которую получил в матче против Тоттенхэма 20 октября, неудачно встав на газон. 29-летний украинец повредил ахиллово сухожилие. Ранее сообщалось, шо восстановление займет 6 месяцев.

"Лучший игрок двух касаний", – как Ярмоленко работает с мячом одной ногой

К слову, в активе Ярмоленко 10 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, где украинец забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Теги
Англия Главное Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Тяжелая травма Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук