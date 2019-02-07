Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о травмированных игроках в команде.

"Ярмоленко, Рид и Санчес в этом сезоне нам не смогут помочь. Относительно Уилшира точно сказать не могу. Возможно, он и успеет восстановиться до конца сезона. В любом случае, у нас есть игроки, которые могут заменить травмированных", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

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Напомним, Ярмоленко восстанавливается от травмы, которую получил в матче против Тоттенхэма 20 октября, неудачно встав на газон. 29-летний украинец повредил ахиллово сухожилие. Ранее сообщалось, шо восстановление займет 6 месяцев.

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К слову, в активе Ярмоленко 10 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, где украинец забил 2 гола и отдал результативную передачу.