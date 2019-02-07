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Григорий Суркис покинул пост вице-президента УЕФА

18:00 248 Читати українською
Григорий Суркис покинул пост вице-президента УЕФА
Григорий Суркис / фото: УЕФА

Бывший президент киевского Динамо Григорий Суркис больше не будет работать в УЕФА.

Каденция Григория Суркиса в УЕФА завершилась. Вместо 69-летнего функционера вице-президентом избран венгр Шандор Чаньи, информирует официальный сайт Организации.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Григорий Суркис работал в УЕФА с 2007 года, а обязанности вице-президента Организации исполнял с 2013 года. К слову, сегодня Суркису было присвоено звание почетного члена УЕФА.

Напомним, сегодня членом Исполкома УЕФА от Украины был избран глава ФФУ Андрей Павелко, а Александр Чеферин был переизбран на посту президента руководящего органа европейского футбола. Срок полномочий Павелко и Чеферина составляет 4 года.

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Мир УЕФА Григорий Суркис
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