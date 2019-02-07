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Исполком УЕФА расширил состав участников Евро-2021 (U-21)

21:53 21 Читати українською
Исполком УЕФА расширил состав участников Евро-2021 (U-21)
Сборная Украины U-21 / фото: 1927.kiev.ua

Исполнительный комитет УЕФА провел в Риме заседание, на котором принял решение увеличить количество участников финального турнира молодежного Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, с 12-ти до 16-ти сборных.

Изменение формата, по мнению Исполкома УЕФА, предоставит возможность большему количеству сборных сыграть в финальной стадии самого престижного международного турнира и подарит ценный опыт большем количестве талантливых футболистов и команд.

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Напомним, что молодежная сборная Украины U-21, которую возглавляет Руслан Ротань, попала в отборочную группу 8 вместе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Подготовку к выступлению в квалификации Евро-2021 "сине-желтые" начнут в марте, сообщает официальный сайт ФФУ.

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