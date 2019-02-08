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Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболисту

01:09 113 Читати українською
Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболисту
Эмилиано Сала погиб / фото из соцсетей

Тело, которое было найдено на борту затонувшего самолета, принадлежит аргентинскому футболисту Эмилиано Сале.

Нападающий Кардиффа Эмилиано Сала найден мертвым. Полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.

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Тело пилота самолета Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено. Полиция уже сообщила семьям Салы и пилота об опознании игрока.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров. 3 февраля на морском дне Ла-Манша поисковая группа обнаружила самолет, а позже тело.

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Теги
Нант Нант Кардифф Кардифф Англия Смерти футболистов Главное Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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