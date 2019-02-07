Тело из затонувшего самолета Салы достали из воды

Появились новые подробности в поисках пропавшего без вести форварда Кардиффа Эмилиано Салы.

Поисковой группе удалось достать на поверхность неопознанное тело с затонувшего самолета нападающего Кардиффа Эмилиано Салы, сообщает Goal со ссылкой на отдел по расследованию авиационных происшествий в Великобритании (AAIB).

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Отмечается, что попытки поднять обломки самолета были безуспешными из-за плохих погодных условий. Однако видеозаписи должны предоставить ценные доказательства для дальнейшего расследования инцидента. Спасатели пообещали опубликовать отчет в течение месяца.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров. 3 февраля на морском дне Ла-Манша поисковая группа обнаружила самолет, а позже тело.

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