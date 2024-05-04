Вестерло разошелся миром с Сент-Трюйденом в матче 37-го тура чемпионата Бельгии. Читайте обзор игры на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24, 37-й тур

Вестерло – Сент-Трюйден – 2:2

Голы: Бос, 32, Стассин, 47 – Ито, 8, Бертаччини, 69

Сидорчук вышел в стартовом составе Вестерло и помог расписать мировую с Сент-Трюйденом. Команды обменялись голами Ито и Боса в первом тайме, а после перерыва Сергей присоединился ко второму взятию ворот.

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Сидорчук классно забросил мяч в штрафную на Гриффина Йоу, а тот в касание отдал на пустые Стассину. Бертаччини на 69-й минуте сравнял счет, который и продержался до финального свистка.

Таким образом, Вестерло продлил серию без побед уже до 11 матчей и остался последним в группе Лиги конференций (победитель получит путевку в третий по престижности еврокубок), а Сент-Трюйден с 29 пунктами остался третьим.

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