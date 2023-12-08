Украина

Состоялся перенесенный матч 3-го тура УПЛ. Динамо перестреляло Металлист 1925 – первый за три года ассист Супряги помог подняться на пятое место. Киевляне выиграли третий матч подряд под руководством Александра Шовковского.

Андрея Шевченко официально выдвинут на пост президента УАФ – журналист назвал точную дату.

Шахтер готовит зимние трансферы – Срна лаконично заинтересовал фанатов, опубликовав красноречивый намек.

Звезда СК Днепр-1 получил тяжелую травму. Бывшего игрока Динамо прооперируют в Германии.

Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора на Евро-2024 – результаты жеребьевки. Своих оппонентов получила и команда U-17.

Наши за границей

АПЛ: Эвертон разгромил Ньюкасл, покинув зону вылета – Миколенко снова отыграл уверенно.

Жирона с трудом прошла команду четвертой лиги в Кубке Испании – обманчивый разгром, Цыганков приобщился к голу.

Англия отправляет Забарного в Манчестер и Мудрике к Мбаппе – Гвардиолу никогда так не унижали, а Зинченко ждет ужас.

Трансфер Цыганкова в топ-клуб – испанские СМИ трубят о скаутах на матчах украинца, но есть одна проблема.

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Палмейрас стал чемпионом Бразилии, Сантос впервые за 111 лет вылетел из элиты

Севилью подозревают в подкупе арбитра, который судил финал Лиги Европы.

Хосеп Гвардиола сделал сенсационное заявление о завершении карьеры. Тренер готов уйти из футбола уже в следующем году, но имеет одно условие.