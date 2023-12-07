Подопечные Олега Кузнецова сыграют против Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации юношеского чемпионата Европы-2024 – сборная Украины U-19 узнала своих соперников.

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Как пишет УАФ, команда Олега Кузнецова должна сразиться за путевку в финальную стадию ЧЕ с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Напомним, ранее сине-желтые заняли первое место в группе 7 квалификационного раунда. "Сине-желтые" победили Мальту (3:1) и Словакию (4:0) и проиграли Косово (0:4).

Стоит отметить, что Евро-2024 U-19 пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля 2024 года.

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