Гренландия (как суверенная территория Дании) не может получить членство в УЕФА, поскольку организация принимает только страны, признанные ООН. Однако в Северной Америке таких требований не выдвигают, поэтому Гренландия подала официальную заявку на вступление в КОНКАКАФ.

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Таким образом Гренландия получит доступ к официальным соревнованиям, о чем мечтает годами. На острове есть 76 футбольных клубов и 5500 зарегистрированных футболистов (10% от всего населения). Матчи на открытом воздухе можно проводить только 5 месяцев в году.

Гренландия до сих пор может участвовать только в неофициальных турнирах, играя преимущественно с другими островными сборными – не членами ФИФА. 1 июня 2024-го Гренландия проведет товарищеский матч против Туркменистана в Анталье.