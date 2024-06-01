Карьера Тони Крооса – это красивая сказка, последние страницы которой он дописывает прямо сейчас. Один из самых талантливых хавбеков поколения сохранял стабильность на протяжении многих лет, ведь никогда не изменял своим профессиональным принципам.

Этот футболист – образец сочетания безумного таланта и невероятного трудолюбия. Его пример вдохновляет не только тысячи мальчишек по всему миру, ведь его принципы универсальны для любой карьеры.

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Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о принципах жизни немецкого хавбека, который сегодня сыграет свой последний финал в Лиге чемпионов.

Успех не случайный. Это упорный труд, обучение, самопожертвование и главное – любовь к тому, что ты делаешь. За всем этим должна стоять страсть, готовность отдать все, лишь бы дотянуться до своей звезды.

Ум – вот что отличает профессионалов высокого класса. Рассчитать силы на дистанции, точно выбрать момент для удара, анализировать ход событий и сохранять хладнокровие, когда все якобы идет наперекосяк – для этого нужен интеллект.

Игра – это всегда про ошибки. Для победы нужно просто ошибиться меньше, чем соперник.

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Всегда нужно сохранять веру в свои силы и знать, чего ты на самом деле стоишь. Твое имя никогда не будут скандировать, если неудачи сильнее твоего характера.

Важно оставаться скромным и помнить, откуда ты и что удача была на твоей стороне. Неприятно видеть, когда люди отступают от этого принципа, когда чего-то достигают. Ты должен вдохновлять, а не кичиться, тем более, что ничто не длится вечно.

Побеждать – это прекрасно, но важнее получать удовольствие от процесса и пути к цели. Не всем удается покорить Эверест, но миллионы людей наслаждаются походами в горы.

Без испытаний победа не имеет смысла. Радость от триумфа проходит быстро, но полученный опыт остается с тобой навсегда.

Важно всегда выкладываться на все 100%, независимо от обстоятельств. Хочешь быть чемпионом – то работай и веди себя как чемпион. Если ты позволяешь себе расслабиться, то быть среди лучших – это еще не твой уровень.

Нужно очень четко знать, чего ты хочешь, и всегда держать это в фокусе. Так ты можешь построить план и начать действовать, иначе ты просто строишь воздушный замок, в стенах которого ты никогда не будешь счастлив.