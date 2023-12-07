Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что завершит тренерскую карьеру, если его команда снова выиграет требл.

"Если мы снова выиграем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Обещаю. Знаю, что повторить это будет чрезвычайно сложно. Требл покорялся невероятным командам. Среди английских команд это делал Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона, и мы в прошлом сезоне", – цитирует Гвардиолу Marca, ссылаясь на Amazon TV.

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Ранее Гвардиола заявил, что, несмотря на не самый удачный старт в АПЛ его Манчестер Сити всё равно финиширует по итогам сезона на первом месте турнирной таблицы. "Мы чувствуем, что собираемся снова это сделать", – отмечал каталонский тренер.

После 15 туров "горожане" занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера (Арсенала) на 6 очков. Напомним, что под "треблом" подразумеваются победы в чемпионате, национальном Кубке и Лиге чемпионов.

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию