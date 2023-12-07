Ранее сообщалось, что Цыганковым якобы заинтересовалась Бавария, которого рассматривают потенциальной заменой Лерой Сане. Испанские СМИ снова заговорили о немецких скаутах на матче Жироны, и некоторые начали связывать это со свежим интересом мюнхенцев к Виктору. Однако это не совсем так, потому что упоминается лишь старый инсайд с октября, у которого были сомнительные источники.

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На самом деле, по информации Mundo Deportivo, сейчас скауты в первую очередь следят за другим игроком – 20-летним правым защитником Арнау Мартинесом. Поспособствовала этому травма "крестов" Буну Сарра, которая оставила Баварию с одним номинальным правым защитником – Нуссаиром Мазрауи.

Отмечается, что Арнау не получал от Жироны никакой информации об интересе мюнхенцев и планирует свое будущее с Жироной. В текущем сезоне испанец сыграл в 11 матчах за жиронцев, отметившись 3 ассистами.

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