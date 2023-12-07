Киевляне открыли счет довольно быстро. Уже на 10-й минуте суета на половине поля Динамо завершилась неожиданным разрезным пасом на правый фланг. Волошин подхватил мяч и выбежал один на один, переиграв Сидоренко ударом в ближний угол. 1:0!

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Металлист 1925 не расклеился. Всего через четыре минуты после пропущенного гола харьковчане огрызнулись моментом Дмитренко – тот переиграл Тымчика и ворвался на левый край штрафной, после чего пробил под ближнюю штангу. Немного неточно.

Наказание за расточительство оказалось жестким. На 22-й минуте динамовцы удвоили преимущество в счете. Буяльский открылся в центре штрафной, принял пас с левого фланга и сбросил мяч на линию – оттуда пробил Шапаренко. Сидоренко достал сферу, однако Волошин сыграл на добивании. 2:0!

Харьковчане, как и после первого пропущенного, ответили острым моментом. Сидоров на дриблинге влетел на правый край штрафной и зарядил в ближнюю девятку, но попал во внешнюю сторону сетки. Динамо ответило своими двумя моментами – Буяльский перебросил голкипера вместе с воротами, а Дубинчак стрелял с левого края штрафной (Сидоренко парировал).

Упрощенный стиль, за который так хвалили Александра Шовковского в предыдущих турах, таки обнажил свою уязвимость – игра выглядела хаотично, с движением мяча в обе стороны. В таком футболе нет контроля. Этим "желто-синие" и воспользовались, сократив отставание в счете на 30-й минуте. Габелок выполнил зрячую подачу на Дмитренко, а тот замкнул. 2:1!

Впрочем, счастье Металлиста продолжалось недолго. Уже на 32-й минуте Буяльскому дали пробить метров с 20-ти (Сидоренко достал из-под перекладины), а на 33-й угловой Динамо завершился замыканием Ваната – 3:2. Что самое обидное, сразу после этого харьковчане еще и в меньшинстве остались в результате второй желтой Бичека (фол заработал фантастический Буяльский).

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе киевлян. Казалось, что уже ничего не потревожит подопечных Александра Шовковского. В принципе, так и было – Динамо катало мяч в среднем темпе, дважды неплохо пробив с дистанции (выстрелы в исполнении Шапаренко и Бражка), а Металлист 1925 ждал чуда.

И дождался! На 72-й минуте Борячук выполнил хорошую разрезную передачу на ход Ременюку, однако Нещерет вышел на перехват за пределы штрафной. Вышел – и не успел тотально. Руслан даже не падал в момент, когда Артур его обходил и катил в пустые. 3:2!

Динамо, конечно же, пошло вперед, однако ничего интереснее нескольких накрытых ударов и выстрел Царенко мимо дальней штанги команда не организовала. К счастью, в составе киевлян был Супряга – на 82-й минуте он заменил Ваната, а на 90-й организовал победный гол!

Владислав при подаче с углового пошел на ближнюю штангу и сбросил мяч вдоль ворот, а Дячук замкнул – 4:2! Это был его первый ассист в официальных матчах за три года. На 4-й компенсированной Супряга мог и забить, однако после его удара мяч с линии ворот вынес Черкак.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Динамо. 4:2 "Бело-синие" набрали 25 очков и сравнялись с Рухом, однако благодаря триумфу в личной встрече киевляне сбросили львовян с пятого места. Металлист 1925 остается в двух очках от зоны переходных матчей.

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