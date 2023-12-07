Состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации юношеского чемпионата Европы-2024 – сборная Украины U-17 узнала своих соперников.

Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора на Евро-2024 – результаты жеребьевки

Как пишет УАФ, команда Владимира Езерского за право попадания в финальную часть турнира сыграет со сборными Греции, Швейцарии и Словакии Сине-желтые сеялись из четвертой корзины.

На кону – 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

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