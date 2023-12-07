Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко уже в следующий понедельник будет официально выдвинут на пост президента УАФ. Об этом пишет Игорь Бурбас.

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По данным источника, для регистрации Шевченко кандидатом необходимы соответствующие заявления не менее 9 постоянных коллективных членов. То есть трети от 27 (24 области + АР Крым + УПЛ + ПФЛ).

Также Бурбас сообщил, что в пятницу должны состояться перевыборы президента местной ассоциации в последнем регионе страны - в Ровенской области. Там на должность главы претендуют трое – это заместитель бывшего главы Олег Кучер, а еще Вячеслав Шевчук и Ярослав Коломыс. Говорят, судьба там уже предрешена, ведь, по слухам, двух последних, то есть Шевчука и Коломыса, до выборов не допустят

Напомним, срок подачи – до 26 декабря. А уже через месяц, 25 января – это дата самого внеочередного конгресса УАФ, на котором состоятся выборы.

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