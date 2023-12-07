Шахтер готовит зимние трансферы – Срна лаконично заинтересовал фанатов, опубликовав фото с Палкиным
Донецкий Шахтер готовится провести активную работу на трансферном рынке этой зимой.
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна намекнул на активную работу "горняков" на трансферном рынке этой зимой.
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Хорват опубликовал фото с генеральным директором "оранжево-черных" Сергеем Палкиным в Instagram с подписью: Мы готовы к новым трансферам.
Напомним, Шахтер идет на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ. "Горняки" имеют в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. Следующий матч команда Пушича проведет против Вереса. Встреча запланирована на пятницу, 8 декабря.
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