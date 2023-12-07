Михаил Мудрик уже второй поединок подряд сумел попасть в стартовый состав Челси и даже оформил ассист на Коула Палмера в матче против Манчестер Юнайтед (1:2). Правда, это не помогло получить откровенно высокие оценки от статистических порталов – немалое количество упущенных возможностей и брак при передачах перекрыли голевой пас.

Мудрик отметился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед – видео результативного действия

Днем ранее сумасшедший матч выдал лондонский Арсенал, который сумел вырвать победу у скромного Лутона лишь на 97 минуте (4:3). Предассистом отметился Александр Зинченко, который вышел на поле в середине второго тайма. Самым успешным среди украинских легионеров в этом туре стал Илья Забарный, который снова претендует на звание игрока матча – "вишни" в Лондоне переиграли Кристал Пэлас (0:2). Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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