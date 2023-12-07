Звезда СК Днепр-1 получил тяжелую травму – бывшего игрока Динамо прооперируют в Германии
Полузащитник СК Днепр-1 Богдан Леднев не поможет своей команде до марта-апреля 2024 года.
Украинский полузащитник СК Днепр-1 Богдан Леднев получил серьезную травму на тренировке команды.
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По информации ДаТакое, у игрока перелом малой берцовой кости и ему понадобится хирургическое вмешательство
Как сообщает источник, прооперируют полузащитника в Германии, скорее всего, в Мюнхене. Срок восстановления Леднева – март-апрель 2024 года.
В этом сезоне на счету Богдана Леднева 20 матчей за СК Днепр-1 во всех турнирах. Полузащитник сумел отличиться 4 забитыми мячами. В состав днепрян Богдан присоединился летом 2023 года, перейдя из киевского "Динамо"
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