Андалусийский клуб может столкнуться с новыми проблемами, на этот раз из-за работы арбитра Энтони Тейлора в финале Лиги Европы 2022/23.

Севилья якобы вела переговоры с Энтони Тейлором, чтобы получить выгоду в Лиге Европы, сообщает El Partidazo de Cope.

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УЕФА уже начал расследование в отношении клуба и английского арбитра. Пока неизвестно, какими санкциями это может грозить Севилье.

Напомним, что именно Энтони Тейлор рассудил финальный поединок Лиги Европы 2022/23 между Севильей и Ромой, в котором победили андалусийцы в серии пенальти. После игры Жозе Моуринью жестко раскритиковал арбитра, высказав ему претензии на стоянке.

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