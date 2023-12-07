Жирона и Ориуэла сыграли 7 декабря в 1/32 финала Кубка Испании 2023/24. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/32 финала

Ориуэла – Жирона – 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Пабло Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери Фернандес, 85

Соперником Жироны в 1/32 финала Кубка стала скромная Ориуэла – представитель четвертого дивизиона Испании. И даже там эта команда не хватает звезд с неба. Ориуэла не побеждала уже больше месяца и занимает 13 место в своей подгруппе. Словом, фаворит матча был очевиден – Жирона только по дополнительным показателям уступает Реалу, с которым имеет одинаковое количество очков. Каталонцы проводят лучший сезон в своей истории, занимая второе место Ла Лиги.

Артем Довбик не попал в заявку на игру, а Виктор Цыганков оказался в запасе. Мичел прогнозируемо дал отдохнуть ряду лидеров, среди которых был и вингер сборной Украины. Приоритет тренера Жироны был ясен – через несколько дней его команда сыграет в каталонском дерби против Барселоны.

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Жирона быстро открыла счет. На 7-й минуте Пабло Торре мощным ударом в касание поразил нижний угол ворот. Идеальное начало для гостей. К слову, для 20-летнего хавбека, арендованного у Барселоны, это был первый выход в стартовом составе Жироны, и сразу же дебютный гол.

Подопечные Мичела продолжали атаковать, но свой первый момент создала и Ориуэла. Резервный кипер Жироны Тони Фуидиас потянул обводной удар Камачо. А на 27-й минуте хозяева устроили праздник для своих болельщиков. Успех принесла подача со штрафного, которую ударом головой замкнул центральный защитник Мендинуэта.

Жирона тут же имела шанс снова выйти вперед, однако кипер и защитник поочередно встали на пути мяча. Но редкая контратака хозяев могла принести им еще один успех – Фуидиас спас. Андердог дал серьезный бой фавориту в первой половине игры, и ушел на перерыв с преимуществом в счете. Еще один стандарт снова стал голевым – подачу углового головой замкнул Букер! Шок для Жироны, хотя поначалу казалось, что у вице-лидера Ла Лиги не возникнет проблем.

Старт второго тайма успеха Жироне не принес. На 58-й минуте Мичел провел тройную замену, но Цыганков на поле не вышел. Несмотря на это, гости отыгрались. На 66-й минуте Торре классно забросил на Фернандеса, тот сбросил параллельно линии ворот на Стуани. Капитан Жироны головой направил мяч в сетку. 37-летний конкурент Артема Довбика продолжает забивать.

Здесь же каталонцы просили пенальти, но выпросили только желтую для Стуани. Возможно, арбитр ошибся – мяч действительно попал в руку. Этот эпизод, похоже, только разозлил Стуани. Прошло буквально несколько мгновений, как Жирона уже вела в счете. Стуани перепрыгнул защитника и головой оформил дубль. Дубль во втором матче подряд – именно уругваец несколько дней назад двумя голами принес Жироне победу над Валенсией.

Виктор Цыганков вышел на 84-й минуте. К тому моменту счет уже был 4:2 в пользу Жироны. Порту ударом в пустые ворота укрепил преимущество гостей. Украинец еще успел приобщиться к разгрому. Удар Виктора отразил кипер, но с добиванием Фернандеса уже не справился.

2:5 – несмотря на счет, легкой прогулки для фаворита не получилось. Жирона не без проблем шагает в 1/16 финала Кубка Испании.

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