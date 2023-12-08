Україна

Відбувся перенесений матч 3-го туру УПЛ. Динамо перестріляло Металіст 1925 – перший за три роки асист Супряги допоміг піднятись на п'яте місце. Кияни виграли третій матч поспіль під керівництвом Олександра Шовковського.

Андрія Шевченка офіційно висунуть на посаду президента УАФ – журналіст назвав точну дату.

Шахтар готує зимові трансфери – Срна лаконічно зацікавив фанатів, опублікувавши промовистий натяк.

Зірка СК Дніпро-1 отримав важку травму. Колишнього гравця Динамо прооперують у Німеччині.

Збірна України U-19 дізналась суперників у еліт-раунді відбору на Євро-2024 – результати жеребкування. Своїх опонентів отримала і команда U-17.

Наші за кордоном

АПЛ: Евертон розгромив Ньюкасл, покинувши зону вильоту – Миколенко знову відіграв впевнено.

Жирона з труднощами пройшла команду четвертої ліги в Кубку Іспанії – оманливий розгром, Циганков доклався до гола.

Англія відправляє Забарного в Манчестер і Мудрика до Мбаппе – Гвардіолу ніколи так не принижували, а Зінченка чекає жах.

Трансфер Циганкова у топ-клуб – іспанські ЗМІ трублять про скаутів на матчах українця, але є одна проблема.

Інші головні події

Палмейрас став чемпіоном Бразилії, Сантос вперше за 111 років вилетів з еліти.

Севілью підозрюють у підкупі арбітра, який розсудив фінал Ліги Європи.

Хосеп Гвардіола зробив сенсаційну заяву про завершення кар'єри. Тренер готовий піти з футболу вже наступного року, але має одну умову.