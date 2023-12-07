Завершился сезон чемпионата Бразилии, который подарил нам нового чемпиона и исторический вылет местного гранда.

Сезон 2023 завершился триумфом Палмейраса в бразильском первенстве – "зелено-белые" 12-й раз в своей истории стали чемпионом, набрав 70 очков. Для этого в последнем туре хватило ничьей с Крузейро (1:1).

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Второе место же занял Гремио с Луисом Суаресом – 68 баллов. Пьедестал замкнул Атлетико Минейро с 66 пунктами, который опередил Фламенго только по дополнительным показателям.

Произошло и историческое событие. Сантос впервые за 111 лет вылетел из элитного дивизиона. Таким образом, осталось только 2 клуба, которые никогда не покидали элиту бразильского футбола, сообщает Mister Chip. Это Фламенго и Сан-Паулу.

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O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O ????? ??????̃? ?? BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! #ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023