Палмейрас стал чемпионом Бразилии, Сантос впервые за 111 лет вылетел из элиты
Завершился сезон чемпионата Бразилии, который подарил нам нового чемпиона и исторический вылет местного гранда.
Сезон 2023 завершился триумфом Палмейраса в бразильском первенстве – "зелено-белые" 12-й раз в своей истории стали чемпионом, набрав 70 очков. Для этого в последнем туре хватило ничьей с Крузейро (1:1).
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Второе место же занял Гремио с Луисом Суаресом – 68 баллов. Пьедестал замкнул Атлетико Минейро с 66 пунктами, который опередил Фламенго только по дополнительным показателям.
Произошло и историческое событие. Сантос впервые за 111 лет вылетел из элитного дивизиона. Таким образом, осталось только 2 клуба, которые никогда не покидали элиту бразильского футбола, сообщает Mister Chip. Это Фламенго и Сан-Паулу.
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