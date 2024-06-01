Как сообщает Football Insider, испанский тренер намерен привлечь шесть новых игроков: одного правого защитника, двух центральных защитников, центрального полузащитника, вингера и молодого перспективного нападающего.

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Напомним, что 23 мая Вест Хэм назначил Лопетеги новым главным тренером. Он начнет исполнять свои обязанности в июле.

К слову, Дэвид Мойес возглавлял Вест Хэм с декабря 2019-го года. За этот период наставник добыл первый в истории клуба европейский трофей – Лигу конференций. Это было его второе назначение на должность главного тренера команды, поскольку ранее он работал с "молотобойцами" с ноября 2017 года по май 2018 года.

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