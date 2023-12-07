Миколенко вышел в основу и провел свой типичный матч. Спокойно, без ошибок, с хорошей статистикой в обороне, с попытками навешивать. Хотя был у него и очень хороший разрезной пас на старте встречи.

Исключением стал эпизод на 17-й минуте, когда Альмирон открылся за спину украинца, получил передачу от Гордона и пробил с правого края штрафной. Если бы Мигель забил, то нашего земляка обязательно поставили бы гол в вину – он потянул линию офсайда, оставив парагвайца в игре.

В общем, статистика Миколенко выглядит не слишком убедительно в борьбе, однако в реальности никаких проблем в его зоне не возникало. Где нужно было сыграть надежно – почти всегда было надежно.

Зато у Николая все нормально было с передачами.

Вообще Ньюкасл создал очень мало моментов. В первом тайме упоминается только эпизод с Альмироном, а также подача на Исаака с правого фланга – он пробивал в дальний угол, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

После перерыва же было несколько неточных дальних выстрелов (но после контратак) + ошибка Тарковски под прессингом Гордона на 62-й минуте. Энтони стрелял из пределов штрафной, но вышло по центру, без проблем для Пикфорда. Вот и вся острота.

Эвертон был более активным. На 19-й минуте Калверт-Льюин замыкал подачу Макнила, а на 20-й он ворвался на правый край штрафной и пробил. В обоих случаях Дубравка поймал мяч. На 31-й Макниле удался дальний удар (мимо правой стойки), а стандарт на 39-й завершился промахом Калверта-Льюина с пяти метров.

Во втором тайме "ириски" сбавили в атаке. Игра в целом выровнялась. Тем более неожиданным стал гол хозяев на 79-й минуте – Триппьер на ровном месте потерял мяч, а Макнил подхватил его на фланге, спокойно пробежал к линии штрафной и зацедил в правую девятку. 1:0!

Ньюкасл ничем интересным не ответил, за исключением эпизода на 82-й минуте. У Майли не удался удар с окрестностей штрафной, зато получилась мягкая подача на Альмирона - тот переправлял сферу в дальний верхний угол, но опустилась на наружную сторону сетки.

Эвертон же свои шансы не терял. Ньюкасл снова потерял мяч на правом фланге, а Гаррисон прошел вперед и прострелил в штрафную. Макнил пробить не смог, однако Двайт дезориентировал оборону и кипера. Дукуре подхватил мяч и выстрелил в противоход – 2:0! Это был победный гол.

Несмотря на 10 компенсированных минут команда Шона Дайча не только удержала триумфальный счет, но и довела его до разгромного. Третий гол забил Бету.

Благодаря этому успеху "ириски" набрали 10 очков, покинув зону вылета из АПЛ! Ньюкасл же седьмым, отстав от зоны ЛЧ на четыре зачетных балла.

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