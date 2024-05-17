Несколько членов совета директоров Барселоны изъявили желание, чтобы главный тренер команды Хави покинул свою должность по окончании сезона.

Как информирует COPE, это стало следствием заявления наставника о том, что клубу необходимо улучшить состав команды. Некоторым боссам "блаугранас" не понравилось, что Хави вынес сор из избы: тренер прямо рассказал о сложностях реализации своей просьбы из-за тяжёлого экономического положения Барселоны.

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Сообщается, что группа недовольных директоров оказывает давление на президента "блаугранас" Жоана Лапорту. Последний также остался недоволен словами Хави.

Ранее Барселона объявила о том, что Хави продолжит тренировать команду и в следующем сезоне, несмотря на обратные заявления самого специалиста в январе.

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