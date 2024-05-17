Руководство Барселоны разделилось во мнении насчёт Хави – некоторые боссы требуют его увольнения
Несколько членов совета директоров Барселоны изъявили желание, чтобы главный тренер команды Хави покинул свою должность по окончании сезона.
Как информирует COPE, это стало следствием заявления наставника о том, что клубу необходимо улучшить состав команды. Некоторым боссам "блаугранас" не понравилось, что Хави вынес сор из избы: тренер прямо рассказал о сложностях реализации своей просьбы из-за тяжёлого экономического положения Барселоны.
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Сообщается, что группа недовольных директоров оказывает давление на президента "блаугранас" Жоана Лапорту. Последний также остался недоволен словами Хави.
Ранее Барселона объявила о том, что Хави продолжит тренировать команду и в следующем сезоне, несмотря на обратные заявления самого специалиста в январе.
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