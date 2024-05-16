Тренерский штаб "сине-желтых" определился с игроками, которые примут участие в подготовительном сборе к чемпионату Европы в Германии.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал основной список футболистов сборной Украины, которые сыграют в товарищеских матчах перед стартом Евро-20204, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме того, в национальной команде выбрали шестерых исполнителей, которые вошли в резерв (интересно, что Буяльский и Сикан делят 2-е место в списке бомбардиров УПЛ (по 10 голов).

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал Мадрид).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Александр Сваток (СК Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа).

Нападающие: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба – Шахтер), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Напомним, национальная команда начнет подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день наша команда вылетит в Варшаву, где 7 июня сыграет с Польшей 7 июня. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе.

12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден. К слову, окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

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