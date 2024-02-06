Воспитанник киевлян попал на радары Ромы и стамбульского дуэта – Фенербахче и Бешикташа, информирует TUTTOmercatoWEB.

Динамо получило мощное усиление – вернулись сразу 4 игрока

Вивчаренко еще летом связывали с переходом в европейский клуб, но до серьезных переговоров дело не дошло. Зимнее трансферное окно в Турции еще открыто до 9 февраля, а вот в контексте Ромы может быть только переход ближайшим летом. Контракт защитника с Динамо рассчитан до конца 2025-го, цена по Transfermarkt составляет 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Вивчаренко провел за клуб 5 матчей, результативными действиями не отличался. Он был основным левым защитником молодежной сборной Украины, которая доходила до полуфинала Евро-2023.

Судаков за 50 миллионов евро и еще два взрывных трансфера в Европу – УПЛ готова удивлять, а процесс пошел