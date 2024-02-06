Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал об условиях, на которых был продлен контракт Георгия Судакова с Шахтером.

"Где-то я видел цифру зарплаты – 1,5 или 2 миллиона в год. Нет такого, это не соответствует действительности.

Шахтер официально продлил контракт с Судаковым – сумасшедшая клаусула в 150 миллионов

Так же как и клаусула в 100 или 150 миллионов – это просто обычные, банальные фантазии фантазеров. Такого также нет.

Насколько мне подсказывает мой WhatsApp, в новом контракте Судакова с Шахтером вообще не прописана клаусула. С другой стороны, кому это уже интересно, когда все написали, что есть 150 миллионов. Хайп – штука очень действенная", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, после продления контракта с Судаковым генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото, которое подписал "150 000 000".

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