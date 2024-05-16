Андрей Лунин имеет шанс остаться в столице Испании даже после потенциального прощания с Реалом.

Украинец оказался в списке интересов принципиального соперника "сливочных" – Атлетико, утверждает El Gol Digital.

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"Матрасники" готовятся к прощанию со своим многолетним вратарем Яном Облаком. Диего Симеоне весь сезон следил за Луниным и остался доволен уровнем Андрея. Возвращение Тибо Куртуа отодвинуло украинца на второй план, поэтому летом он может решиться даже на такой резонансный переход.

Реал якобы хочет выручить за 25-летнего Лунина 30 млн евро. Примерно столько же Атлетико ждет за Облака, который на 6 лет старше.

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