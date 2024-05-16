Это чемпионство стало для "кельтов" 12-м в последних 13 сезонах. Команда Брендана Роджерса добыла разгромную победу на стадионе Регби-парк со счётом 5:0, хотя в двух предыдущих матчах уступала Килмарноку в гостях. К слову, в этом сезоне соперник Селтика не был мальчиками для битья – команда Дерека Макиннеса гарантировала себе четвёртое место по итогам сезона, а вместе с ним – билет в еврокубки.

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Лучший игрок сезона в чемпионате Шотландии Мэтт О'Райли оформил в этой встрече дубль и отличился голевой передачей. В последнем туре команда Роджерса сможет отпраздновать свой успех в домашнем матче с Сент-Миреном.

Этот чемпионский титул стал для Селтика 54-м в клубной истории. Тем самым "зелёно-белые" практически догнали своего главного конкурента Рейнджерс по этому показателю – у соседей на одно чемпионство больше. Селтик встретится с Рейнджерс в последнем официальном матче этого сезона 25 мая – обе команды из Глазго разыграют финал Кубка Шотландии.

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