Кубок Азии, 1/2 финала

Иордания – Южная Корея – 2:0

Голы: Аль-Наймат, 53, Аль-Тамари, 66

Южная Корея не показывает очень качественный футбол под руководством Юргена Клинсманна, но на Кубке Азии команда имеет удивительную способность включаться в ключевой момент. Благодаря голам в компенсированное время корейцы прошли сложную сетку с Саудовской Аравией и Австралией.

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Сегодняшний матч прошел по похожему сценарию. Южная Корея слабо начала и пропустила серию острых атак. Иордания в первом тайме в четыре раза чаще била по воротам. Шикарные моменты имел Аль-Наймат, мог отличиться Аль-Равабдех.

Корейский вратарь спасал команду, а звезды атаки лишь изредка угрожали иорданским воротам. Хын Мин Сон забил из офсайда. Дже Сун Ли головой пробил в штангу. Юн Ву Сёл заработал пенальти, но судья после просмотра VAR отменил свое решение.

Во втором тайме преимущество Иордании вылилось в счет. Корейцы еще и сделали подарок сопернику, обрезавшись в центре поля. Аль-Тамари перехватил мяч и ассистировал Аль-Наймату. А еще через несколько минут Аль-Тамари самостоятельно протащил мяч и шикарно положил мяч в угол из-за пределов штрафной площади.

Musa Al-Taamari.



What a run to double Jordan’s lead vs. South Korea.



UNREAL.



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/wCgrFaFuSO — B/R Football (@brfootball) February 6, 2024

Южная Корея пыталась устроить фирменный финальный штурм, однако с 60-й минуты нанесла лишь два неточных удара. Иорданская оборона действовала почти безупречно, зачищая каждый мяч. Иордания вышла в финал Кубка Азии, где 10 февраля сыграет против Катара или Ирана.