Шахтер не только подписывает ценных новичков, но и убеждает вернуться легионеров-старожилов.

Донецкий клуб официально объявил о продлении контракта с полузащитником Педриньо до 30 июня 2029 года. Бразилец должен вернуться в Шахтер в июле этого года.

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"Горняки" приобрели Педриньо у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро – больше платили только за Бернарда. Полузащитник успел отыграть в составе Шахтера всего 19 матчей, оформив 4 гола и 3 ассиста. После начала полномасштабного вторжения Педриньо воспользовался правилом ФИФА и отправился в аренду в Атлетико Минейро. Шахтеру удалось уговорить легионера вернуться, продлив контракт еще на 3 года.

Напомним, в зимнее трансферное окно "горняки" приобрели еще 2 бразильцев – вингера Кевина (12+3 млн евро) и центрхава Марлона Гомеса (12+4 млн евро).

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