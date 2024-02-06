Олег Очеретько во второй части сезона будет получать игровую практику в команде Юрия Максимова.

Украинский полузащитник Шахтера Олег Очеретько продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт "спортклубовцев".

Трансфер Судакова – источник указал настоящую клаусулу звезды Шахтера

20-летний хавбек будет выступать за днепрян на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

Напомним, Очеретько – воспитанник Академии Шахтера, где был лидером в командах всех возрастных групп от U-14 до U-21. В августе 2022 года дебютировал в составе главной команды в УПЛ. Всего провел за основу 18 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом. Вместе с "горняками" стал чемпионом Украины (2023).

В текущем сезоне сыграл в 4 поединках (1 гол). Помог молодежной сборной Украины впервые в истории пробиться на Олимпиаду, которая летом состоится в Париже. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

К слову, СК Днепр-1 на зимнюю паузу ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 балла. У лидера первенства -- Кривбасса -- такое же количество очков.

Динамо и Шахтер признали критически важными объектами – какие клубы УПЛ имеют бронь от мобилизации