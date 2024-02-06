Сразу 4 игрока завершили восстановление после небольших повреждений и вернулись в общую группу, информирует пресс-служба Динамо. Это нападающий Владислав Супряга, полузащитники Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

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В лазарете Динамо остаются 2 игрока. Защитник Александр Тымчик две недели не тренировался из-за травмы плеча, сейчас носит лангету. Врачи команды ожидают, что он пропустит еще неделю. Возвращение Ярмоленко на поле пришлось отложить из-за простуды, которая выбила вингера на несколько дней. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца. Если тесты будут положительными, то Ярмоленко вернется в общую группу.

Ближайшие спарринги Динамо – против Лиепаи 8 февраля и против Шкендии 9-го. Официальный сезон киевляне возобновят 25 февраля матчем УПЛ против Металлиста 1925.

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