Реал Сосьедад на своем поле разобрался с Валенсией (1:0), за которую играл Роман Яремчук. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Яремчук после травмы постепенно получает больше игрового времени. В матче против Райо форвард вышел на замену и и упустил супермомент. Однако тренер решил дать ему новый шанс и выпустил в основе против Реала Сосьедад. Украинец сформировал пару нападающих с Алмейдой.

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Баски владели мячом, а Валенсия играла вторым номер, но периодически включала прессинг. Начинал его Яремчук. Собственные атаки гости строили через длинные передачи, поэтому у Романа собралось 10 верховых дуэлей (выиграл три). Попытки зацепиться за мяч чаще завершали неудачно.

Яремчук уже на второй минуте забил гол – открылся под разрезной пас, вырвался один на один с голкипером и точно пробил в ближний угол. Однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. В начале второго тайма Роман заходил с мячом в чужую штрафную, но на его прострел никто не откликнулся.

Реал Сосьедад забил быстрый гол, когда Кубо не выпустил мяч за пределы поля и одновременно ассистировал Андре Силве. Японец очень выделялся дриблингом и хитрыми передачами. С противоположного фланга разнообразия атакам добавляли подключения Тирни. Валенсия ответила на это лишь дальними ударами Герры.

Баски приближались ко второму голу. Барренечеа не попал в ворота, а с ударами Турьентеса и Мендеса справился Мамардашвили. Яремчука заменили на 70-й минуте. Валенсия вскоре получила двойной шанс. Голкипер парировал удар Каноса и добивание в упор от Мари, который вышел вместо Романа.

Матч завершился победой Реала Сосьедад. Баски набрали 57 очков и поднялись на шестое место. Команда фактически гарантировала себе пятый подряд еврокубковый сезон. Скорее всего, это будет Лига Европы. Валенсия потеряла любые варианты на еврокубки.