Карпаты положили глаз на защитника Шахтера Эдуарда Козика, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, львовяне попытаются договориться об аренде 20-летнего защитника.

Напомним, Козик – воспитанник Шахтера. За главную команду дебютировал в ноябре 2022 года в матче УПЛ против Ингульца. В текущем сезоне провел за "горняков" 5 матчей, в которых отметился ассистом. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

К слову, несколько дней назад Карпаты уже арендовали у Шахтера одного из игроков – левого защитника Андрея Булезу.

Напомним, "львы" считаются безоговорочным фаворитом на повышение в классе – на зимнюю паузу "зелено-белые" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. В весенней части львовяне сыграют в Чемпионской группе – первый матч они проведут 23 марта 2024 года против Полтавы.

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