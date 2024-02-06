Центральный полузащитник ЛНЗ Евгений Банада продолжит карьеру в Вересе, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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31-летний хавбек подписал с новым клубом контракт на один год и уже присоединился к лагерю команды в Турции. На каких условиях он покинул ЛНЗ, пока неизвестно.

Напомним, Банада – воспитанник донецкого Олимпика. На профессиональном уровне дебютировал за Александрию в 2011 году. В составе "горожан" провел 10 лет – выиграл с командой бронзовые медали (сезон 2018/19) и участвовал в еврокубках. Выступал также за Металлист, Кривбасс и ЛНЗ (соглашение было рассчитано до лета 2024 года).

В текущем сезоне провел за черкащан лишь 2 матча, без результативных действий (часть чемпионата пропустил из-за травмы). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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