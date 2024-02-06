В текущем сезоне Карло Анчелотти столкнулся с неожиданной проблемой. Летом мадридцы взяли Кепу Аррисабагалу в аренду из Челси, рассчитывая, что именно испанский голкипер будет основным, впрочем, Андрей Лунин вытесняет его из основного состава.

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Согласно информации The Athletic, тренерский штаб Реала считает, что Кепа получил травму именно тогда, когда начал показывать лучшие результаты в сезоне. Лунин удачно воспользовался своим шансом. Тренеры мадридцев понимают, что украинец, несмотря на некоторые неудачи, продолжает совершенствоваться, поскольку он больше не испытывает давление. Отмечается, что Лунин превосходит Кепу в игре в воздухе, что также отметили тренеры мадридцев.

Напомним, что украинский вратарь выступает за Реал с 2018 года. Всего Лунин сыграл за "сливочных" в 32 матчах во всех турнирах. В десяти из них Андрею удалось сохранить свои ворота "сухими".

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