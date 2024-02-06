Тарас Качараба уже в ближайшее время может быть объявлен игроком Дунайской Стреды.

Украинский защитник пражской Славии Тарас Качараба продолжит карьеру в чемпионате Словакии, сообщает "ТаТоТаке".

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29-летний футболист уже сегодня пройдет медосмотр в Дунайской Стреде и после него будет представлен клубом. По информации источника, контракт нашего земляка с новой командой будет рассчитан на 2,5 года.

Напомним, Качараба – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в Шахтере. Выступал также за Говерлу, кропивницкую Зирку, либерецкий Слован и Славию (с которой стал чемпионом и выиграл 2 Кубка). В текущем сезоне провел за пражан лишь 2 матча, в которых отметился ассистом. Его контракт с чехами действует до 31 декабря 2024 года. В активе Тараса три матча за национальную сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

К слову, ранее СМИ отправляли Качарабу в Динамо, Бани Яс из ОАЭ, Маккаби Тель-Авив, команды из чемпионата Катара, Кипра и турецкой Суперлиги.

Дунайска Стреда на зимнюю паузу ушла на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Словакии, набрав 29 очков.

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