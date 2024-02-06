После того, как лондонцы проиграли Вулверхэмптону (2:4), возникли сомнения, сможет ли аргентинский специалист преодолеть кризис.

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Как сообщает Daily Mail, руководство Челси не пойдет на отчаянный шаг и не будет увольнять Маурисио Почеттино. Главным препятствием замены тренера являются проблемы с финансовым фэйр-плей. Увольнение аргентинца приведет к выплате компенсации, которая составит 10 миллионов фунтов. Любая выплата до июня 2024 года пошатнет и так нестабильное финансовое положение "синих".

Отмечается, что лондонцам нужно собрать десятки миллионов от продажи игроков до конца июня, чтобы избежать наказания за несоблюдение лимитов фэйр-плей.

Напомним, Челси сейчас находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл в 23 матчах.

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