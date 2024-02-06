Леверкузен обыграл гостей из Штутгарта (3:2) а рамках 1/4 финала Кубка Германии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/4 финала

Байер – Штутгарт – 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Та, 90 – Антон, 11, Фюрих, 58

Байер и Штутгарт – главные сенсации немецкого сезона. Леверкузен борется за титул, а швабы претендуют на Лигу чемпионов. Команды встречались в декабре в рамках Бундеслиги – провели по хорошему тайму и расписали ничью.

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Штутгарт и тогда, и теперь создал проблемы Хаби Алонсо. Гости открыли счет в начале матча со стандарта – Антон замкнул подачу Штиллера. После этого Байер постепенно начал наращивать преимущество, оставляя сопернику контры.

Байер атаковал разнообразно, использовал дриблинг Вирца и скорость Фримпонга. Одна из комбинаций завершилась голом Шика из офсайда. Чешский форвард не может заменить травмированного Бонифейса. Патрик упустил еще два стопроцентных момента.

Усилия Леверкузена вылились в гол в начале второго тайма – отличился Андрих. Казалось бы, наименее техничный в команде, но он идеально пробил в девятку. Традиционно активным был Гримальдо, который едва не забил со штрафного.

Но Штутгарт подтвердил, что мощные результаты в этом сезоне – не случайность. Себастьян Хёнесс разбудил команду, призвав к прессингу. Гости начали высоко встречать Байер, что принесло дивиденды. Фюрих после перехвата на чужой половине во второй раз вывел Штутгарт вперед.

В концовке встречи Байер показал свой класс. "Аптекари" не просто отыгрались, а вырвали победу. Две гениальные передачи отдал лидер команды. Вирц сперва классным разрезным пасом вывел на гол Адли, а затем навесил на голову Та. Байер вышел в полуфинал Кубка Германии.